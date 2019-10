In Kambodscha geht die Regierung verstärkt gegen Oppositionspolitiker und Dissidenten vor.

Es habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Festnahmen gegeben, berichtet "Human Rights Watch". Die Menschenrechtsorganisation schätzt die Zahl der politischen Gefangenen landesweit auf etwa 60. Als Auslöser für das Vorgehen gilt eine Ankündigung führender Regimekritiker, am 9. November aus dem Exil nach Kambodscha zurückzukehren.



In dem südost-asiatischen Land ist Ministerpräsident Hun Sen seit mittlerweile 34 Jahren an der Macht. Menschenrechtler werfen ihm einen zunehmend autoritären Führungsstil vor.