Das Informationsministerium entzog dem Portal "Voice of Democracy" die Lizenz, wie die Zeitung "Phnom Penh Post" berichtete. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Anordnung als einen weiteren Schlag gegen die Meinungsfreiheit.

Zuvor hatte Ministerpräsident Hun Sen die Schließung von "Voice of Democracy" gefordert. Offiziell verwies der Regierungschef dabei laut Amnesty auf einen vermeintlich falschen Bericht über die Erdbebenhilfe für die Türkei. Demnach hatte das Nachrichtenportal am Donnerstag berichtet, dass Hun Manet, der älteste Sohn Hun Sens, ein Hilfspaket über 100.000 US-Dollar freigegeben habe. Hun Sen monierte danach, dass nicht sein Sohn, sondern er die Freigabe unterzeichnet habe und eine Entschuldigung gefordert.

"Offenkundiger Versuch, kritische Stimmen zu unterdrücken"

Die stellvertretende Amnesty-Direktorin für die Region, Hana Young, sprach von einem "offenkundigen Versuch", die letzten noch im Land verbliebenen unabhängigen Medien zu unterdrücken. Wenige Monate vor der Wahl sei die Schließung auch als eine Warnung an andere kritische Stimmen in dem südostasiatischen Land zu verstehen. Die Reporter von "Voice of Democracy" stünden für investigative Berichterstattung über wichtige Menschenrechtsthemen, sagte Young.

Ministerpräsident Hun Sen regiert Kambodscha seit mehr als drei Jahrzehnten und agiert zunehmend autoritär. Vor den Wahlen 2018 ließ er die bis dahin größte Oppositionspartei CNRP auflösen und führende Kritiker verhaften. Zudem wurden laut "Reporter ohne Grenzen" rund 30 Radiosender und die englischsprachige Tageszeitung "Cambodia Daily" geschlossen. Auf der Rangliste der Organisation zur Pressefreiheit steht Kambodscha auf Platz 142 von 180. Für Juli sind in Kambodscha Parlamentswahlen angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.