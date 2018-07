In Kambodscha haben die Parlamentswahlen begonnen.

20 Parteien bewerben sich um die 125 Sitze. Die größte Oppositionspartei, die bei der letzten Wahl der regierenden Volkspartei gefährlich geworden war, ist verboten worden. Regimekritiker im Exil haben zum Wahlboykott aufgerufen. Premierminister Hun Sen ist seit 1985 an der Macht, so lange wie kein anderer Regierungschef. Die USA und die EU sehen die Parlamentswahl als nicht rechtmäßig an und lehnen es ab, Wahlbeobachter zu entsenden.



Kambodscha leidet bis heute unter den Folgen des Bürgerkriegs und der Gewaltherrschaft von Pol Pot in den 1970er Jahren mit schätzungsweise 1,7 Millionen Toten.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.