In Kambodscha sollen zahlreiche Regierungskritiker freigelassen werden.

Medienberichten zufolge will Ministerpräsident Hun Sen Anhänger der verbotenen Oppositionspartei CNRP auf Bewährung freilassen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden seit August mehr als 90 Oppositionsanhänger festgenommen. Die Europäische Union hatte Kambodscha mit Sanktionen gedroht, sollte es keine glaubwürdigen Fortschritte in Menschenrechtsfragen geben.



Hun Sen ist in dem südostasiatischen Staat seit 34 Jahren an der Macht. Er regiert Kambodscha mit harter Hand. Die oppositionelle CNRP wurde 2017 aufgelöst.