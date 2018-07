In Kambodscha werden die Stimmen zur Parlamentswahl ausgezählt.

Die Wahllokale haben bereits am frühen Nachmittag Ortszeit geschlossen - erste Ergebnisse soll es am frühen Abend geben. Allgemein wird ein Sieg von Machthaber Hun Sen und seiner "Kambodschanische Volkspartei" erwartet.



Zwar haben sich insgesamt 20 Parteien um die 125 Parlamentssitze beworben, trotzdem gilt der Urnengang als Farce. Die größte Oppositionspartei wurde verboten, ihr Vorsizender verhaftet. Die übrigen Bewerbern gelten als Außenseiter oder Tarnorganisationen der Regierung.



Kurz vor und während der Wahl wurden mehr als ein Dutzend Internetseiten kritischer Medien blockiert. Regimekritiker im Exil haben zum Wahlboykott aufgerufen. Auch international gibt es an der Wahl viel Kritik. Die Europäische Union und die USA haben darauf verzichtet, Wahlbeobachter zu schicken.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte, die Abstimmung sei weder frei noch fair. Man könne von einer Wahl "ohne eine Opposition" sprechen, sagte der für Asien zuständige Vizedirektor Robertson.

