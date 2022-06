Zentrifugen für die Urananreicherung stehen in der Atomanlage Nathans. (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Dies kündigte die iranische Atomorganisation an, wie der Staatssender Irib berichtete. Bei den Geräten soll es sich um Messkameras für Anreicherungsprozesse handeln. Damit reagiert Iran auf eine geplante Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA wollen bei der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien über eine Resolution abstimmen lassen, in der Teheran zur vollen Kooperation mit einer IAEA-Untersuchung aufgerufen wird. Die Organisation verlangt vom Iran Auskünfte über mögliche geheime Atom-Aktivitäten in der Vergangenheit.

