Zwei Tage nach einer Massenentführung aus einer Schule ist es in Kamerun gelungen, die meisten Verschleppten zu befreien.

Nach Angaben der Behörden sind alle Schulkinder und ein Fahrer wieder auf freiem Fuß. Der Direktor der Schule und ein Mitarbeiter seien noch in der Gewalt der Entführer. Ein Geistlicher verhandele mit ihnen. Bewaffnete hatten die weiterführende Schule in der Stadt Bamenda am Montag überfallen. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Separatisten handelt, die für eine Abspaltung des englischsprachigen Landesteils vom mehrheitlich französischsprachigen Kamerun kämpfen.