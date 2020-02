Im westafrikanischen Kamerun läuft unter hohen Sicherheitsvorkehrungen die Parlaments- und Kommunalwahl.

Während es in den meisten Regionen zunächst ruhig bliebe, meldet der Evangelische Pressedienst gewalttätige Zwischenfälle in den englischsprachigen Gebieten. So seien etwa in der Stadt Kumba viele Menschen gezwungen, wegen Unruhen und Schusswechseln zu Hause zu bleiben. Militante Separatisten in der Region sollen Wähler auch mit Gewalt dazu gedrängt haben, ihre Stimme abzugeben.



Wegen Unruhen war die zunächst für 2018 angesetzte Abstimmung zwei Mal verschoben worden. Der Oppositionspolitiker Kamto rief zum Wahlboykott auf. Das Land wird seit 37 Jahren autoritär von Präsident Biya regiert.



Die frühere deutsche Kolonie Kamerun war gegen Ende des Ersten Weltkriegs in eine französische und eine britische Zone aufgeteilt worden. 1960 wurde der französische Landesteil unabhängig und 1961 mit dem britischen Teil vereinigt.