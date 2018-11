In angespannter Sicherheitslage ist der Präsident von Kamerun, Biya, für eine weitere Amtszeit vereidigt worden.

Der 85-Jährige ist bereits seit 36 Jahren an der Macht. Die Opposition erkennt seine Wiederwahl von Anfang Oktober nicht an und ruft zu friedlichen Protesten auf. Bei Demonstrationen in den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Politiker und Anhänger der Opposition festgenommen. In der Stadt Bamenda wird derweil nach 79 Schülern und drei Mitarbeitern ihrer Schule gesucht, die gestern von Bewaffneten verschleppt wurden. In einem Video bekannte sich eine Separatistengruppe zu der Tat.