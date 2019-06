Der Konflikt im englischsprachigen Teil von Kamerun hat gravierende Folgen für Kinder.

Das Hilfswerk Unicef teilt mit, dass 600.000 Mädchen und Jungen wegen der Gefechte nicht zur Schule gehen können. Damit drohe eine ganze Generation ohne Bildung aufzuwachsen.



In Kamerun spricht die Mehrheit der 23 Millionen Menschen französisch. An der Grenze zu Nigeria lebt aber eine anglophone Minderheit, die sich benachteiligt sieht. Seit 2017 gibt es auch das Bestreben nach staatlicher Unabhängigkeit von Kamerun.



In letzter Zeit haben Separatisten immer wieder Schulen zerstört und Schülerinnen und Schüler entführt. Korrespondenten zufolge geht es nicht nur darum, für Chaos im englischsprachigen Landesteil zu sorgen. Vielmehr lehnen viele Separatisten das staatliche Bildungssystem ab, weil es aus ihrer Sicht die englische Sprache und Kultur untergräbt.