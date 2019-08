In Kamerun sind zehn Oppositionelle zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Militärgericht in der Hauptstadt Jaunde sprach sie der Rebellion, des Terrorismus und separatistischer Bestrebungen schuldig, wie das Nachrichtenportal "Africa News" meldete.



Die Beschuldigten waren im Januar in Nigeria festgenommen und an Kamerun ausgeliefert worden. Die Vereinten Nationen hatten die Auslieferung scharf kritisiert. Hintergrund der Anklagen sind Proteste der Opposition gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Biya im Oktober 2018.