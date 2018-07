Eine hochbegabte Schwester, ein Cello spielender Psychiater und ein virtuoser Konzertmeister: Sie inspirierten die Werke, mit denen das Heimbacher Kammermusikfest "Spannungen" in diesem Jahr eröffnet wurde. Mozart bewunderte das Klavierspiel seiner älteren Schwester "Nannerl" und schrieb ihr die führende Stimme im Divertimento KV254 in die Finger - ein heiteres Trio zum geselligen Zeitvertreib. Als Sergej Rachmaninow in einer tiefen Depression und Schaffenskrise steckte, rettete ihn ein russischer Psychiater mittels Hypnose. Aus Dankbarkeit schrieb er für den Arzt und passionierten Cellisten eine ebenso klangvolle wie virtuose Cellosonate. Im idyllischen Taunus komponierte Felix Mendelssohn Bartholdy sein Streichquintett op. 87. Auftraggeber war Ferdinand David, Konzertmeister in Leipzig. Entsprechend ließ Mendelssohn ihn im Quintett als ersten Geiger nach allen Regeln der Kunst brillieren.

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento B-Dur KV254

Sergej Rachmaninow

Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll, op.19

Robert Schumann

Zwei Balladen, op.122 Nr.1 und Nr.2

Felix Mendelssohn Bartholdy

Streichquintett B-Dur, op.87

Lars Vogt, Klavier

Antje Weithaas, Violine

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Alban Gerhardt, Violoncello

Artur Pizarro, Klavier

Isabelle Vogt, Sprecherin

Florian Donderer, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Timothy Ridout, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Aufnahme vom 17. Juni 2018 aus dem Wasserkraftwerk, Heimbach