Das Polyphonia Ensemble setzt sich aus Musikerinnen und Musikern des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin zusammen. Es widmet sich in seinen Programmen häufig selten gehörten Werken in ungewöhnlichen Besetzungen. Dazu zählt auch das Dezett, oder französisch: Dixtuor, für Streicher- und Bläserquintett.

Jean Francaix schrieb sein Dixtuor 1987 für das Linos Ensemble; "musique pour faire plaisir", Musik, die Freude macht, zu schreiben, war das musikalische Mantra des 1912 geborenen Komponisten, der vor allem in der kleinen Form größtes Vergnügen fand und auch bereitete.

Während Francaix' Dixtuor an einen pointierten Schlagabtausch voller Witz und Raffinesse erinnert, schwelgt sein Landsmann Théodore Dubois in spätromantischen Klängen. Dubois wirkte viele Jahre als Organist an der Pariser Kirche "La Madeleine" als Nachfolger von Camille Saint-Saëns und Vorgänger von Gabriel Fauré. Sein Dixtuor ist Kammermusik, die mit der klanglichen Dichte eines Orchesters liebäugelt, schwärmerisch und von dunklem Timbre.

Die Musiker des Hagen Quartetts auf dem Cover ihrer neuen Brahms-CD.

Im zweiten Teil der Sendung stellen wir Ihnen eine hochgelobte Einspielung des Hagen Quartetts mit dem Pianisten Kirill Gerstein vor – das Klavierquintett f-Moll, op. 34, von Johannes Brahms, eine Co-Produktion des Deutschlandfunk, kürzlich erschienen beim Label myrios classics.

Jean Françaix

"Dixtuor" für Bläserquintett und Streichquintett

Larghetto tranquillo – Allegro

Andante

Scherzando

Allegro moderato

Théodore Dubois

"Dixtuor" für Bläserquintett und Streichquintett

Larghetto – Allegro non troppo

Larghetto

Allegretto

Allegro

Polyphonia Ensemble Berlin

Frauke Ross, Flöte

Martin Kögel, Oboe

Bernhard Nusser, Klarinette

Ozan Çakar, Horn

Jörg Petersen, Fagott

Marija Mücke, Violine

Johannes Watzel, Violine

Henry Pieper, Viola

Thomas Rößeler, Violoncello

Ulrich Schneider, Kontrabass

Johannes Brahms

Quintett für Klavier und Streichquartett f-Moll, op. 34

Allegro non troppo

Andante

Scherzo

Finale

Hagen Quartett

Lukas Hagen, Violine

Rainer Schmidt, Violine

Veronika Hagen, Viola

Clemens Hagen, Violoncello

Kirill Gerstein, Klavier

Aufnahme 30.8. bis 2.9.2014 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal