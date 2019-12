Éric Montalbetti schrieb sein Duo für Violine und Klavier für den Festivalchef Lars Vogt und seinen langjährigen Weggenossen und Festival-Mitbegründer Christian Tetzlaff. Bei der Uraufführung begleitete den Geiger allerdings Vogt-Schüler Alexander Vorontsov am Klavier. Das war nicht der einzige Höhepunkt an diesem Abend, der den Geist der Heimbacher "Spannungen" in beispielhafter Weise lebendig werden ließ. Eine gelungene Mischung boten die "Folksongs" aus Beethovens Meisterhand, das selten gespielte Bläsersextett aus den "Roaring Twenties" von Mátyás Seiber und das auf der Schwelle zur Spätromantik entstandene Klavierquintett von Josef Suk - Geniestreich eines Neunzehnjährigen und zugleich eine Verbeugung vor Johannes Brahms.

Ludwig van Beethoven

Bearbeitungen schottischer, irischer und walisischer Volkslieder

Mátyás Seiber

Serenade für Bläsersextett

Éric Montalbetti

Sonate für Violine solo

Duo für Violine und Klavier (Lied des Dankes)

Josef Suk

Klavierquintett g-Moll, op. 8



Julian Prégardien, Tenor

Nicola Jürgensen, Klarinette

Sharon Kam, Klarinette

Dag Jensen, Fagott

Theo Plath, Fagott

Zora Slokar, Horn

Kristian Katzenberger, Horn

Florian Donderer, Violine

Anna Reszniak, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Volker Jacobsen, Viola

Gustav Rivinius, Violoncello

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Kiveli Dörken, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Alexander Vorontsov, Klavier

Aufnahme vom 28.6.2019 aus dem Wasserkraftwerk in Heimbach