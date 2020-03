"Von fremden Ländern und Menschen" lautete das Motto des Kammermusikfestes "Spannungen" vergangenes Jahr in Heimbach. Im Abschlusskonzert richtete sich gleich zu Beginn der Blick nach Ungarn - mit dem berühmtesten Klaviertrio von Joseph Haydn, dessen letzter Satz Rondo all´Ongarese eine feurige Hommage an die ungarische Volksmusik ist. Authentischer und ursprünglicher knüpfte Zoltán Kodály, der wie Bartók altes ungarisches Liedgut sammelte, in seinem Duo für Violine und Violoncello an das musikalische Erbe seines Heimatlandes an. "Es ist auf so eine unglaublich einfache Art und Weise hemmungslos", sagt der Cellist Maximilian Hornung, der das Werk beim Festival in der Eifel spielte. Deutlich abstrakter knüpft György Kurtág an die Auseinandersetzung mit Ungarn an, in seinen Stücken für Zymbalon und Klarinette. Und seine große Beliebtheit verdankt das erste Klavierquartett von Johannes Brahms besonders dem mitreißenden Rondo alla Zingarese, das die traditionelle ungarische Tanzform des Csárdás aufleben lässt.

Joseph Haydn

Klaviertrio Nr. 39 G-Dur Hob. XV/25

Zoltán Kodály

Duo für Violine und Violoncello, op. 7

György Kurtág

Tre Pezzi, op. 38

Tre Altri Pezzi, op. 38a für Zymbalon und Klarinette

Johannes Brahms

Klavierquartett Nr. 1 g-Moll, op. 25

Sharon Kam, Klarinette

Anna Reszniak, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Yura Lee, Violine und Viola

Maximilian Hornung, Violoncello

Gustav Rivinius, Violoncello

Young Hwan Jung, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Hans-Kristian Kjos Sörensen, Zymbalon

Aufnahme vom 30.6.2019 aus dem Wasserkraftwerk in Heimbach