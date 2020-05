Einer hübschen, jungen Gräfin widmete Beethoven sein Klaviertrio op.70 Nr.2. Musik, die einem die Seele hebe und schmelzen lasse, schwärmten Zeitgenossen. Der Beethovensche Genius begegne einem hier auf die originellste Weise. Alban Berg schrieb mit seinem Kammerkonzert eine verschlüsselte Widmung an seinen verehrten Lehrer Arnold Schönberg. Im Adagio für Violine, Klarinette und Klavier schuf er ein Kondensat des langsamen Satzes. Ein visionärer Wurf, verankert in der Wiener Klassik. Heute kaum noch gespielt wird die Musik von Joseph Rheinberger, einem bedeutenden Zeitgenossen von Johannes Brahms. Zu Unrecht, wie sein Nonett beweist mit seinen sinfonisch ausladenden Klängen zwischen Haydn, Schubert und Strauss. Gespielt wurden die Werke in guter Wiener Tradition beim Kammermusikfest Spannungen.

Ludwig van Beethoven

Trio Es-Dur für Klavier, Violine und Violoncello, op.70 Nr.2

Joseph Rheinberger

Nonett Es-Dur, op.139

Alban Berg

Adagio für Violine, Klarinette und Klavier

Andrea Lieberknecht, Flöte

Viola Wilmsen, Oboe

Nicola Jürgensen, Klarinette

Sharon Kam, Klarinette

Dag Jensen, Fagott

Zora Slokar, Horn

Florian Donderer, Violine

Isabelle Faust, Violine

Antje Weithaas, Violine

Elisabeth Kufferath, Viola

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Quirine Viersen, Violoncello

Charles DeRamus, Kontrabass

Kiveli Dörken, Klavier

Enrico Pace, Klavier

Aufnahme vom 25. Juni 2019 aus dem Wasserkraftwerk Heimbach