Es beginnt mit einem gewaltigen Gongschlag und der rastlosen Erzählung der Bratsche. Aus dem Off dringt die raue Stimme eines sizilianischen Straßensängers. Es entwickelt sich ein Wechselgesang. Am Ende fällt ein Schuss, und die Bratsche verklingt brüchig im Nichts. Mit "Naturale" von Luciano Berio hielten die Bratschistin Elisabeth Kufferath und der Schlagzeuger Hans-Kristian Sørensen beim Kammermusikfest "Spannungen" das Publikum in Atem. Um innere Emigration kreiste dagegen "Exil" von Volker David Kirchner, ein beklemmendes Szenario für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier, das der deutsche Komponist 1995 verfasst hat. Auch das dritte Stück des Abends dürfte selbst passionierten Freunden der Kammermusik eher unbekannt gewesen sein: das überraschend farbige Streichquintett von Max Bruch. Schließlich stand an diesem zweiten Festivalabend noch ein vertrauter Klassiker auf dem Programm, das opulente Klavierquintett op. 44 von Robert Schumann.

Volker David Kirchner

"Exil" für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier

Luciano Berio

"Naturale" su melodie siciliane für Viola, Schlagzeug und Band-Zuspielung

Max Bruch

Streichquintett Es-Dur op. posth.

Robert Schumann

Klavierquintett Es-Dur, op. 44

Sharon Kam, Klarinette

Florian Donderer, Violine

Quirine Viersen, Violoncello

Danae Dörken, Klavier

Elisabeth Kufferath, Viola

Hans-Kristian Kjos Sørensen, Schlagzeug

Isabelle Faust, Violine

Sindy Mohamed, Viola

Maximilian Hornung, Violoncello

Lars Vogt, Klavier

Antje Weithaas, Violine

Sarah Christian, Violine

Aufnahme vom 24. Juni 2019 aus dem Wasserkraftwerk Heimbach