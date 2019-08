Wie begegnen wir dem Fremden? Um diese Frage kreist in diesem Jahr das Kammermusikfest Spannungen in Heimbach. Für die Musiker ist die Sache klar: Wer heute in Tokio, morgen in New York und übermorgen in Berlin oder Riga spielt mit Kollegen aus aller Welt, für den ist Unbekanntes alltäglich. 35 Musikerinnen und Musiker aus 15 Nationen laden nun bei "Spannungen" dazu ein, vertraute und fremde Klangwelten zu erkunden. Schumanns Kinderszenen beispielsweise mit ihrer klingenden Erzählung "Von fremden Ländern und Menschen". Pianist und Festivalleiter Lars Vogt spielt sie beim Eröffnungskonzert. Dort stehen auch Variationen des Tschechen Bohuslav Martinů über eine slowenische Melodie auf dem Programm. Und ein Sextett des portugiesisch-jüdischen Komponisten Leo Smit. Treibende Beats für Streichquartett und Schlagzeug stammen von dem Briten Dave Maric und spätromantisch opulent ist das Klavierquintett op.30 des Russen Sergej Tanejew.

Robert Schumann

Kinderszenen, op.15 für Klavier solo

Bohuslav Martinů

Variationen über ein slowakisches Thema für Violoncello und Klavier

Leo Smit

Sextett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn und Klavier

Dave Maric

"Run Chime" für Streichquartett und Schlagzeug

Sergej Tanejew

Klavierquintett E-Dur, op. 30

Lars Vogt, Klavier

Danae Dörken, Klavier

Quirine Viersen, Violoncello

Andrea Lieberknecht, Flöte

Viola Wilmsen, Oboe

Sharon Kam, Klarinette

Dag Jensen, Fagott

Zora Slokar, Horn

Kiveli Dörken, Klavier

Florian Donderer, Violine

Volker Jacobsen, Viola

Maximilian Hornung, Violoncello

Hans-Kristian Kjos Sørensen, Schlagzeug

Young Hwan Jung, Klavier

Antje Weithaas, Violine

Aufnahme vom 23.6.2019 aus dem Wasserkraftwerk Heimbach