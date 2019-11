"Da gibt es, vor allem im langsamen Satz, wunderschöne traurige Kantilenen, in denen sich das Fagott aussingen kann", sagt Theo Plath über das Sextett für Holzbläser und Klavier von Bohuslav Martinů.

Anspruchsvolle Höhenflüge für die Holzbläser

Das Werk entstand im Paris der Zwanzigerjahre. Eine kosmopolitische Welt, in der sich verschiedenste Stilrichtungen begegneten und einander durchdrungen: Spätromantik und Jazz, die Neue Sach­lichkeit und der Neoklassizismus. Martinus Musik saugt alle diese Tenden­zen in sich auf und schafft eine ungewohnte Klangwelt durch die Besetzung mit Klavier und fünf Holzbläsern: Flöte, Oboe, Klarinette und gleich zwei Fagotte – kein Horn, wie im Standard-Bläserquintett.

"Mozarts Geist aus Haydns Händen"

Im Konzert beim Kammermusikfes Spannungen in Heimbach bildete Martinus Sextett den einzigen Nicht-Klassiker des Abends und stach auch sonst als unabhängige Komponente hervor. Denn die klassischen Komponisten dieses Konzertabends standen allesamt in engem Verhältnis zueinander - oft sogar in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. So war der junge Johann Nepomuk Hummel erklärter Lieblingsschüler von Mozart. Nach dem frühen Tod seines Lehrers hat Hummel unter anderem Mozarts Sinfonie KV 504, die sogenannte "Prager Sinfonie", bearbeitet für ein kleines Ensemble. Beethoven andererseits wäre nur allzu gern Mozarts Schüler geworden. Doch kam er zu spät nach Wien und musste vorlieb nehmen mit "Mozarts Geist aus Haydns Händen". Der Einfluss beider Vorbilder ist zu hören in Beethovens frühen Klaviertrios opus 1. Später hat Beethoven eines der Trios als Streichquintett bearbeitet - in dieser Fassung war das Werk in Heimbach zu hören. Beethovens Wiener Klavierschüler Ferdinand Ries schloss sich an mit einem opulenten Oktett, das durch die Vorrangstellung des Klaviers fast wie ein Solokonzert wirkt.

Bohuslav Martinů

Sextett für Holzbläser und Klavier

Ludwig van Beethoven

Streichquintett c-Moll, op. 104

Ferdinand Ries

Oktett As-Dur, op. 128

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie Nr. 38 D-Dur, KV 504

Céline Moinet, Oboe

Andrea Lieberknecht, Flöte

Nicola Jürgensen, Klarinette

Dag Jensen, Fagott

Theo Plath, Fagott

Kristian Katzenberger, Horn

Sarah Christian, Violine

Isabelle Faust, Violine

Katharine Gowers, Violine

Antje Weithaas, Violine

Yura Lee, Viola

Sindy Mohamed, Viola

Julian Steckel, Violoncello

Charles DeRamus, Kontrabass

Danae Dörken, Klavier

Kiveli Dörken, Klavier

Aufnahme vom 26.6.2019 aus dem Wasserkraftwerk in Heimbach