Kammermusikfest Spannungen 2021 Striche für die Ewigkeit

Wer ganz neu ist auf der Musikbühne, muss und will sich erst noch beweisen. Wer ahnt, dass er bald schon vom Podium abtreten muss, wird mit Wehmut die Unwiederbringlichkeit des Augenblicks feiern. Beides ist zu hören an diesem Konzertabend in der Musik von Webern, Fuchs und Schubert.

Am Mikrofon: Oliver Cech

