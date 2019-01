Der Kammersänger Theo Adam ist tot.

Er starb im Alter von 92 Jahren in Dresden. Der Bassbariton begann seine Karriere an der Staatsoper Dresden. Ein Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit waren die Werke von Richard Wagner. Berühmt wurde Adam unter anderen als Hans Sachs in den "Meistersingern" und als Wotan im "Ring des Nibelungen". In der DDR wurde er einem breiten Publikum durch eine eigene Fernsehsendung bekannt.