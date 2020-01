In Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen haben sich hunderte Menschen mit Bürgermeister Landscheidt solidarisiert, der nach eigenen Angaben von Rechtsradikalen bedroht wird.

Sie reagierten damit auch auf eine Demonstration gegen den Bürgermeister, die ein Mitglied der Partei "Die Rechte" angemeldet hatte. Dessen Aufruf folgten rund 25 Menschen.



Der SPD-Politiker Landscheidt hatte wegen Drohungen aus der rechten Szene zu seinem Schutz einen Waffenschein beantragt. Das hatte die zuständige Polizeibehörde abgelehnt, weswegen Landscheidt jetzt vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht klagt.



Die Polizei riet ihm, nicht auf der Gegendemonstration aufzutreten. Der SPD-Landtagsabgeordnete Schneider sagte auf der Kundgebung in der Innenstadt wörtlich: "Wir sind verflixt weit, dass ein Bürgermeister in seiner eigenen Stadt sich nicht auf einer Bühne äußern soll, weil die Sicherheitslage es nicht zulässt."



Bundesinnenminister Seehofer äußerte die Sorge, dass Bürger künftig nicht mehr bereit sein könnten, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Der CSU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", es liege im gesamtstaatlichen Interesse, dass sich auch weiterhin Menschen für kommunale Aufgaben und Ehrenämter bereitfänden. Seehofer sprach in diesem Zusammenhang vom "Rückgrat der demokratischen Gesellschaft". Die Bundesregierung arbeite unter anderem an Änderungen des Strafrechts für einen verbesserten Schutz von Kommunalpolitikern.