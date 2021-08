Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, hat eine Kampagne für das Impfen gegen Covid-19 angekündigt.

Mit Plakaten in Schaufenstern und an Ladenkassen der großen Handelsketten solle dafür geworben werden, erklärte Genth. An ausgewählten Standorten könnten sich Kunden auch impfen lassen. Wo genau, stehe allerdings noch nicht fest. Es gehe darum, zu informieren und gleichzeitig aufzuklären. Das Motto der Aktion laute: "Leben statt Lockdown. Lass dich impfen".

