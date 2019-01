Es ist tatsächlich nicht die erste Ausbildungsinitiative für die Pflege, die die Minister Giffey, Spahn und Heil heute auf den Weg gebracht haben. Bereits vor sieben Jahren gab es den Versuch, mehr für die Berufe zu tun. Doch der Erfolg war bescheiden. Es gibt einen chronischen Fachkräftemangel in der Pflege und das dürfte mit der absehbaren demographischen Entwicklung der Gesellschaft in den kommen Jahrzehnten noch schlimmer werden.

Beruf jahrzehntelang nicht ernst genommen

Auf 100 offene Stellen bewerben sich derzeit gerade einmal 26 Fachkräfte. Was im Umkehrschluss heißt, das nur jeder vierte eingestellte Pfleger überhaupt eine Fachkraft wäre, wenn die Stellen überhaupt besetzt werden können. Ansonsten hat man es vielfach mit angelernten Pflegern zu tun, die da beflissen an die Arbeit gehen.

Jahrzehntelang wurde der Beruf nicht wirklich ernst genommen. Ohnehin gibt es da die Familienangehörigen, die heute noch das Gros der Pflegearbeit leisten und ohne die das ganze System zum Scheitern verurteilt wäre. Jetzt soll ab dem kommenden Jahr erstmals eine Ausbildungsvergütung gezahlt werden und das bislang fällige Schulgeld entfallen.

Auch das zeigt den Stellenwert, den die Pflege bislang in Deutschland hatte. Kein wirklich ernst zu nehmender Beruf, den deshalb meist die Angehörigen übernehmen, oder bei dem man in Fall des Falles noch Geld mitbringen musste, wenn man den Beruf gewissenhaft ausfüllen wollte.

Heimbetreiber nutzten Kostenvorteile aus

Die Heimbetreiber und Pflegedienstleister wussten – ohne alle in einen Topf zu werfen - diese Kostenvorteile für sich zu nutzen. Minimalismus lautete oftmals das dahinterstehende Konzept, bei dem so wenig Fachkräfte wie nötig eingesetzt wurden, um über die Runden zu kommen. Angelernte Kräfte räumen günstiger auf und im Fall des Falles müssen die zu Pflegenden einfach warten. Angesichts der demographischen Entwicklung ist das nicht mehr zu halten. Das ist mittlerweile allen Beteiligten klar.

Doch die Rezepte sind nicht die gleichen, die da ausgestellt werden. Die zuständigen Minister der Bundesregierung stehen derzeit recht geschlossen da, wovon man auch nicht immer ausgehen kann. Sie stehen für qualitative Verbesserungen in der Ausbildung und für eine bundeeinheitliche Tarifstruktur, damit es endlich landesweit zu einer angemessenen und vergleichbaren Bezahlung der Pflegkräfte kommt.

Pflegeversicherung stößt an ihre Grenzen

Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug. Sind sie tatsächlich gewillt, ihre gern genutzten Kostenvorteile aufzugeben und sich auf einheitliche Standards einzulassen, damit es zu Verbesserungen in der Pflege kommt? Noch tun sie sich schwer damit.

Aber es gibt dabei auch eine Seite, die uns alle trifft. Ohne weitere finanzielle Mittel für die Pflege, wird das alles nicht zu stemmen sein und da stößt die Pflegeversicherung in der bisherigen Form an ihre Grenzen. Auch da ist eine Reform dringend geboten, um die Finanzierung auf eine angemessene und sozial gerechte Grundlage zu stellen. Da gibt es keinen Grund mehr, das auf die lange Bank zu schieben.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.