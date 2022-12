Abgeholzter Regenwald im Amazonas-Gebiet (imago images / Joerg Boethling)

Wie das Umweltministerium in Bogotá mitteilte, soll dabei eng mit den indigenen Gemeinschaften sowie den Bäuerinnen und Bauern zusammengearbeitet werden. Ministerin Muhamad, sagte, es sei möglich, den Regenwald zu schützen und gleichzeitig für den Wohlstand der Landbevölkerung zu sorgen. In Kolumbien wurden den Angaben zufolge in den vergangenen 21 Jahren mehr als drei Millionen Hektar Wald abgeholzt - eine Fläche in etwa so groß wie Brandenburg.

