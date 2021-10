Dmitri Muratow war von 1997 bis 2017 Jahre Chefredakteur der unabhängigen und kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gazeta". Mitarbeiter der Zeitung sind immer wieder Opfer von Gewalt geworden. Acht ihrer Journalisten wurden seit 2000 entweder schwer verletzt oder ermordet, unter ihnen die 2006 getötete Redakteurin Anna Politkowskaja. Noch im März 2021 wurde die Redaktion Ziel eines Chemie-Anschlags, an dem Tag, an dem die Zeitung eine Enthüllung über eine russische Söldnergruppe veröffentlichte. Verletzt wurde dabei niemand.

Die kremlkritische Journalistin Tatjana Felgenhauer ist bei einem Messerangriff in ihrer Redaktion schwer verletzt worden. Noch ist ungeklärt, ob die Tat politisch motiviert war oder von einem Geisteskranken ausgeübt wurde. Die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gazeta" trifft nun Sicherheitsmaßnahmen.

Die "Nowaja Gazeta" war zwar auflagenschwach, hat trotz starker staatlicher Repressionen immer kritisch über den Kreml berichtet. Auch Umweltthemen, Korruption oder Menschenrechtsverletzungen im Kaukasus sind immer wieder Thema gewesen. Zuletzt gab es während der russischen Parlamentswahlen im September 2021 die Vorwürfe, dass oppositionelle Kandidaten im Vorfeld aussortiert wurden und dass es zu Wahlfälschungen gekommen sein soll. So verfügte die "Nowaja Gazeta" über eine Tonaufnahme, die belegen sollte, wie in einer Stadt bei Moskau Mitglieder der dortigen Wahlkommission in der geschickten Fälschung der Wahl unterrichtet werden. Bekannt ist das Blatt für seine außergewöhnlich langen Texte.

Dmitri Muratow gilt als uneitler Journalist, der nicht das Rampenlicht sucht. Seinen Mitarbeitenden gab er viel Freiheit, die er auch nach außen verteidigte. Bekamen Kolleginnen und Kollegen Probleme mit den Geheimdiensten, versuchte er sie zu unterstützen - sei es durch Anwälte oder auch durch Gespräche mit staatlichen Stellen.

Maria Ressa hat 20 Jahre lang für den Nachrichtensender CNN an vielen Orten in Asien als Investigativjournalistin gearbeitet, und sie hat dabei Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Heimatland eigentlich nicht wiederholt sehen möchte. Als sie die Nachrichtenwebsite "Rappler" mitgründete, machten sie sich das Internet mit all seinen Möglichkeiten zunutze, Videos, Audios, Verbreitung über soziale Medien.

Als Rodrigo Duterte zum Präsidenten gewählt wurde und seinen blutigen Anti-Drogen-Krieg begann mit Tausenden von Toten, nahmen sie sich vor, furchtlos zu berichten: von Menschenrechtsverletzungen, von der Verdrehung von Fakten, von Lügen, versteckter Propaganda. "Die Pressefreiheit ist das Fundament jedes einzelnen Rechtes, das wir als Bürger der Philippinen haben", sagte die Journalistin Maria Ressa nachdem sie 2020 wegen Verleumdung verurteilt worden war. Gemeinsam mit einem Reporter war Ressa angeklagt gewesen, einen Geschäftsmann verleumdet zu haben. Der Artikel hatte aus einem Geheimdienstbericht zitiert, der den Unternehmer mit Mord und Drogenhandel in Verbindung brachte; erschienen war der Text schon 2012.

Die philippinische Journalistin Maria Ressa ist wegen Verleumdung verurteilt worden. Grundlage dafür war ein Gesetz gegen Cyberkriminalität, in dem viele einen Eingriff in die Pressefreiheit sehen (15.06.2020)

Der Friedensnobelpreis wurde bis 2020 insgesamt 90 mal an Männer verliehen, 17 Mal an Frauen und 28 Mal an Organisationen. Der letzte deutsche Preisträger war Willy Brandt 1971. Im letzten Jahr ging der Preis an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Ausgezeichnet wurde die Organisation "für die Bemühungen zur Bekämpfung des Hungers, für den Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen für den Frieden in von Konflikten betroffenen Gebieten und als treibende Kraft bei den Bemühungen, den Einsatz von Hunger als Waffe für Krieg und Konflikte zu verhindern".

