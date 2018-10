Bundesaußenminister Maas hat ein entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gefordert.

Dazu gehöre auch, dass man seine Komfortzone verlasse, gerade hier in Deutschland, sagte der SPD-Politiker bei der Verleihung des Shimon-Peres-Preises in Berlin. Es sei wichtig, nicht nur bei rechtsradikalen Vorfällen Gesicht zu zeigen, sondern auch, wenn Menschen versuchten, rechtsextremes Gedankengut salonfähig zu machen. Zivilcourage nähre sich auch durch kleine, entschlossene Gesten, die andere bestärkten mitzumachen. Wegsehen sei noch nie eine gute Idee gewesen, mahnte der Außenminister.



Mit dem Shimon-Peres-Preis wurden das deutsch-israelische

Caravana-Orchestra und das Filmprojekt Out Of Place ausgezeichnet.