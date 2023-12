Olympia 2024 in Paris

Kampf gegen Betrug und Abzocke: Kontrollen in Hotels und Gastronomie angekündigt

In Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer hat das französische Wirtschaftsministerium Kontrollen in Hotels und in der Gastronomie in Paris angekündigt. So sollen Betrug und Abzocke verhindert werden, wenn Millionen von Besuchern für die Großveranstaltung in die Stadt kommen.