Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beginnt heute eine bundesweite Impf-Aktionswoche.

Interessierte können sich an zahlreichen Stellen und ohne Termin ein Vakzin gegen Covid-19 verabreichen lassen. Dadurch soll die Impfquote gesteigert werden. Derzeit gelten nur rund 62 Prozent der Menschen in Deutschland als vollständig immunisiert. Die Quote stieg zuletzt nur langsam weiter an. Kanzleramtschef Braun sagte im ZDF, die Bundesregierung hoffe, dass sich viele Menschen für die Impfung entschieden. Wenn nichts geschehe, komme die vierte Welle ziemlich sicher, warnte der CDU-Politiker.

