Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat eine bundesweite Impf-Aktionswoche begonnen.

Interessierte können sich an zahlreichen Orten und ohne Termin ein Vakzin gegen Covid-19 verabreichen lassen, zum Beispiel in Bibliotheken und Einkaufszentren sowie auf Sportplätzen. Dadurch soll die Impfquote gesteigert werden. Derzeit gelten etwa 62 Prozent der Menschen in Deutschland als vollständig immunisiert. Die Quote stieg zuletzt nur langsam weiter an.



Zahlreiche Politikerinnen und Politiker warben für eine Impfung. Bundesbildungsministerin Karliczek betonte, eine hohe Impfquote nütze auf besondere Weise den Kindern. Die Gesundheit der unter Zwölfjährigen sei umso besser geschützt, je mehr Jugendliche und Erwachsene sich impfen ließen, sagte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur AFP. Kanzleramtschef Braun erklärte im ZDF, die Bundesregierung hoffe, dass sich viele Menschen für die Impfung entschieden. Wenn nichts geschehe, komme die vierte Welle ziemlich sicher.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.