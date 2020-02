Die G7-Staaten wollen nach Angaben der Bundesregierung über eine gemeinsame Strategie gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten. Wie Bundesgesundheitsminister Spahn mitteilte, soll in einer Telefonkonferenz der G7-Gesundheitsminister über einen einheitlichen Umgang mit der Epidemie gesprochen werden.

Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums geht es den beiden aus China nach Deutschland zurückgekehrten und mit dem Coronavirus infizierten Passagieren "den Umständen entsprechend gut".



Sie seien deutsche Staatsangehörige und medizinisch soweit wohlauf. Sie werden nun in der Universitätsklinik in Frankfurt am Main behandelt. Die beiden hatten zunächst mit über 100 weiteren Rückkehrern in einer pfälzischen Kaserne unter Quarantäne gestanden, nachdem sie gestern mit einer Bundeswehrmaschine nach Deutschland geflogen worden waren.