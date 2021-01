Corona-Schnelltests sollen künftig ohne medizinische Betreuung zu Hause möglich sein. Laut "Rheinischer Post" plant Bundesgesundheitsminister Spahn, die Medizinprodukte-Abgabeverordnung zu ändern, damit auch Menschen ohne medizinische Ausbildung die Tests in der Apotheke kaufen dürfen. Außerdem hat die Bundesregierung zwei neuartige Corona-Medikamente auf Antikörper-Basis erworben.

Der Schnelltest werde voraussichtlich als Spuck- oder Gurgeltest kommen und sei insbesondere für Laien leichter durchführbar als ein Rachenabstrich, heißt es. Die Tests seien dort sinnvoll, wo kein professioneller Anwender vorhanden sei. Der Apothekerverband Nordrhein begrüßte Spahns Pläne: "Studien belegen, dass auch Laien gute Testergebnisse erzielen", sagte Verbandschef Thomas Preis. Das Handling sei einfacher als bei Rachenabstrichen per Wattestäbchen. Es sei damit zu rechnen, dass die Tests bereits ab Ende Januar in den Apotheken erhältlich seien. Voraussichtlich würden sie dann zehn bis 15 Euro kosten.

Neuartige Therapie

Spahn hatte zudem der "Bild am Sonntag" gesagt, dass die Bundesregierung für die Behandlung von Corona-Patienten 200.000 Dosen Antikörper-Medikamente für 400 Millionen Euro gekauft habe. Damit sollen erkrankte Erwachsene behandelt werden, die ein Risiko für schwere Verläufe haben. Die Wirkstoffe würden von nächster Woche an in Deutschland und damit erstmals in der EU eingesetzt, und zwar zunächst in Uni-Kliniken. Der CDU-Politiker erläuterte, die Antikörper wirkten wie eine passive Impfung. Mit einer solchen Therapie wurde auch der frühere US-Präsident Trump während seiner Corona-Infektion behandelt. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums erklärte inzwischen: "Nach vorliegender Studienlage könnte die Medikation möglicherweise dabei helfen, die Virusmenge im Körper zu begrenzen und so einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben". Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen.

Lob und Kritik

Als sinnvollen Schritt begrüßen Gesundheitsexperten von SPD, FDP und Grünen den Kauf. Die Studienlage entwickele sich in die Richtung, dass sich der Krankheitsverlauf damit positiv beeinflussen lasse, sagte etwa SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und fügte hinzu: "Wegen der hohen Kosten dieser Medikamente hätten die Kliniken diese Versorgung wahrscheinlich nicht angekauft. Ich begrüße die Aktion also." Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dohmen sieht das Medikament als sinnvolle Ergänzung, bis genügend Menschen geimpft sind: "Wenn beispielsweise in Pflegeheimen ein Ausbruch entdeckt wird, könnten durch einen raschen Einsatz Behandlungen auf der Intensivstation vermieden werden. Das Medikament ist kein Wundermittel, aber ein ergänzender Baustein". Zugleich kritisierte er, dass diese Strategie erst jetzt verfolgt werde. Im Wettlauf mit Mutationen reiche es nicht, auf Impfungen zu setzen. Auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen weist FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullman hin. Die Datenlage sei dünn: "Wenn Spahn die Sache professionell angehen will, bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Medikament im Rahmen einer Studienzulassung an Uni-Kliniken zu erproben."

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.