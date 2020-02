Die Weltgesundheitsorganisation hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, für die Bekämpfung des Coronavirus 675 Millionen Dollar bereitzustellen.

Generaldirektor Ghebreyesus sagte in Genf, die meisten Mittel sollten in besonders gefährdete Länder fließen. In der kommenden Woche sollen bei einem Treffen der WHO hunderte Experten zusammenkommen, um über die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung des neuartigen Virus zu diskutieren.



Derweil stieg die Zahl der Toten in China weiter. Nach Angaben der Behörden starben 563 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit. Die Zahl der Infizierten wird dort inzwischen mit über 28.000 angegeben. In Deutschland gibt es zwölf bestätigte Krankheitsfälle.