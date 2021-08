Bundes-Ernährungsministerin Klöckner hat sich erneut gegen eine Abgabe auf Zucker in Süßgetränken ausgesprochen.

Über eine sogenannte Limo-Steuer erreiche man nicht automatisch eine bessere Ernährung, sagte die CDU-Politikerin der dpa. Sie halte daher an der bereits begonnenen Strategie für eine bessere Zusammensetzung von Produkten fest. Forschungsergebnisse zeigten, dass es machbar und sinnvoll sei, den Weg über allmähliche Abbaupfade für Salz, Fette oder Zucker zu gehen. Es sei nichts gewonnen, wenn Hersteller Zucker zum Beispiel durch mehr Fett ersetzten.



Um den Kampf gegen "Dickmacher" voranzutreiben, hatten die Verbraucherzentralen ihre Forderungen nach Einführung einer Süßgetränkesteuer bekräftigt. Verbandschef Müller sagte, das wäre neben einer Nährwertkennzeichnung ein wichtiger Baustein. Produkte würden nicht verboten, sondern zu dem, was sie sein sollten: ein Genussmittel für besondere Situationen - und kein Alltagsgetränk morgens in der Schule, nachmittags mit Freunden und schließlich beim Abendessen. Großbritannien habe mit einer Süßgetränkesteuer bereits Erfolge erzielt, betonte er.

