Die EU-Kommission will das Vorgehen gegen Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung verbessern.

Vize-Kommissionspräsident Dombrovskis stellte in Brüssel einen Aktionsplan vor. Ziel sei es, verbleibende Schlupflöcher zu schließen und Schwachstellen in den EU-Regeln zu beseitigen. Die Kommission setzt dabei insbesondere auf eine strengere Überwachung der Umsetzung von EU-Regeln in den Mitgliedstaaten. Dazu soll mittelfristig auch eine eigene Aufsichtsbehörde geschaffen werden.



Außerdem änderte die Kommission ihre Kriterien für die Schwarze Liste von Drittstaaten, in denen es ein hohes Risiko von Geldwäsche gibt. Diese soll sich stärker an die internationale Anti-Geldwäsche-Einheit FATF anlehnen. Der Entscheidung muss neben dem Europaparlament auch der Rat der Mitgliedstaaten zustimmen. Dieser hatte einen ersten Vorschlag der Kommission für eine modifizierte Liste vor einem Jahr wegen der geplanten Aufnahme Saudi-Arabiens und mehrerer US-Gebiete abgelehnt.