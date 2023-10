Außenministerin Baerbock

Baerbock zu Krisengesprächen in Ãgypten (Amr Nabil / AP / dpa / Amr Nabil)

Der Terror sei das Grundübel, sagte Baerbock nach Gesprächen mit dem ägyptischen Außenminister Schukri und dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Gheit, in Kairo. Zudem werde neues großes Leid unter der Zivilbevölkerung in Gaza nicht nur den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen, sondern auch jegliche bisher erreichte Annäherungsschritte mit den arabischen Nachbarn der letzten Monate in Gefahr bringen. Dieses Kalkül der Terroristen dürfe nicht aufgehen, betonte Baerbock.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.