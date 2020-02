Der Chef des Internetkonzerns Amazon, Bezos, will zehn Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung des Klimawandels spenden.

Das teilte Bezos auf seinem Instagram-Konto mit. Der Klimawandel sei die größte Bedrohung für den Planeten, erklärte Bezos. Er kündigte an, einen Fonds zu gründen, der Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen finanziell unterstützen soll. Erste Fördergelder sollen demnach ab dem Sommer fließen.



Bezos' Vermögen wird auf fast 130 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er war in der Vergangenheit Kritik ausgesetzt, dass er gemessen an seinem Reichtum vergleichsweise wenig Geld spende.