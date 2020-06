Nach den Missbrauchsfällen in Münster fordert die Deutsche Kinderhilfe Konsequenzen, die über ein höheres Strafmaß hinausgehen.

Man müsse das Entdeckungsrisiko für die Täter weiter erhöhen, sagte der Vorsitzende der Kinderhilfe, Becker, der Deutschen Presse-Agentur. Dazu brauche die Polizei mehr Schulungen und eine bessere Technik. Betreiber sozialer Netzwerke sollten verpflichtet werden, Hinweise auf verdächtige Bilder und Filme nicht nur zu löschen, sondern diese auch an das Bundeskriminalamt zu melden. Zudem sprach sich Becker für die Vorratsdatenspeicherung aus. Diese sieht vor, dass Anbieter die Verbindungsdaten der Nutzer speichern, damit Ermittler im Nachgang darauf Zugriff haben.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kündigte eine Bundesratsinitiative an, um die Strafen für Kindesmissbrauch rasch zu verschärfen. Auch Bundesjustizministerin Lambrecht will nach anfänglicher Skepsis nun entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg bringen.