Die Vereinten Nationen haben der katholischen Kirche eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Missbrauch angeboten.

Das schrieb die UNO-Sondergesandte zum Thema Gewalt gegen Kinder, Santos Pais, in einem Brief an die 190 Teilnehmer des vom Papst einberufenen Anti-Missbrauchsgipfels im Vatikan. Beide Institutionen verfügten über Erfahrungen im Kampf gegen Missbrauch und sollten sich gegenseitig unterstützen, hieß es. Zu Beginn des heutigen zweiten Konferenztages wurde das Schreiben am Tagungsort verlesen.