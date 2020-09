Nach Ansicht des Journalisten Ulrich Chaussy ist Deutschland im Kampf gegen Rechtsextremismus ein Stück weiter gekommen.

Der Autor, der insbesondere wegen seiner Recherchen zum Münchner Oktoberfestattentat vor 40 Jahren bekannt wurde, sagte im Deutschlandfunk Kultur, vielleicht fange man jetzt wirklich an, den Einzeltätermythos grundsätzlich infrage zu stellen. Auch Rechte und Rechtsextremisten verfolgten Strategien. Sie vernetzten sich, planten gemeinsam, so wie man das später am NSU sehr deutlich gesehen habe. Wenn man das nicht erkenne, werde man dieses Phänomen, das Gewalttaten zum Beispiel gegen Migranten, Minderheiten, Juden oder Muslime stattfinden, nie in den Griff bekommen.



Das sei schon seit den 60er/70er Jahren das Problem gewesen, führte Chaussy aus. Immer, wenn rechte Gewalt im Spiel gewesen sei, habe man von einem Einzeltäter geredet. Das sei schon beim Attentäter von Rudi Dutschke, Josef Bachmann, der Fall gewesen.

Erster antisemitischer Doppelanschlag auf Rabbiner Lewin und dessen Frau

Ähnlich sei es zweieinhalb Monate nach dem Oktoberfest-Attentat beim "ersten gezielten antisemitischen Mordanschlag" nach 1945 auf den Rabbiner und Ex-Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Nürnberg, Shlomo Lewin, und dessen Frau Frida Poeschke gewesen. Zudem sei schon damals die Aufklärung so angegangen worden, dass man erst einmal im Umfeld des Opfers recherchiert habe, nämlich in der jüdischen Gemeinde zu Nürnberg. Dabei habe es damals längst deutliche Hinweise auf die rechtsextremistische Szene gegeben.



Lange Zeit wurde in Deutschland der rechtsextremistische Hintergrund des Oktoberfest-Attentats heruntergespielt. Dafür machte Chaussy auch den damaligen Unionskanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß mitverantwortlich. 1980 forderte der CSU-Chef den SPD-Kanzler Helmut Schmidt heraus. Strauß habe sich dazu verleiten lassen, so Chaussy, noch in der Nacht am Tatort den Anschlag in den Bundestagswahlkampf hineinzuziehen. Strauß habe damals an ein Attentat von links gedacht. Ein Linksterrorismus der RAF hätte ihm sicherlich genutzt. Der Anschlag fand neun Tage vor der Wahl statt. 1985 veröffentlich Chaussy sein Buch "Oktoberfest – Das Attentat: Wie die Verdrängung des Rechtsterrors begann". 2013 wurde es unter dem Namen "Der blinde Fleck" verfilmt.

Innenminister Herrmann (CSU) gesteht Fehler von Franz-Josef Strauß ein

Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) räumte inzwischen Fehler nicht nur der damaligen Ermittler, sondern auch der Politik ein. Strauß habe die Gefährlichkeit der Wehrsportgruppe Hoffmann (WSG), bei der Attentäter Gundolf Köhler aktiv gewesen sei, "völlig unterschätzt", sagte er im Verfassungsausschuss des Landtags. Auch für den antisemitischen Doppelmord an Lewin und Poeschke sei der unmittelbare Bezug zur Wehrsportgruppe Hoffmann nun klar. Politisch bleibe deshalb heute festzuhalten, dass das Verbot der WSG durch den damaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) absolut richtig gewesen sei, betonte Herrmann. Strauß hatte Baum damals scharf kritisiert.



Bei dem schwersten rechtsterroristischen Anschlag in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik am 26. September 1980 starben 13 Menschen, darunter der 21-jährige Attentäter Köhler, ein Geologiestudent aus Donaueschingen. 221 Menschen wurden verletzt. Die Bundesanwaltschaft hatte im Juli diesen Jahres zum Abschluss neuer Ermittlungen ausdrücklich festgestellt, dass Köhler aus rechtsextremistischer Motivation heraus gehandelt hatte.

Erstmals nimmt ein Bundespräsident an der Gedenkfeier für die Opfer teil

Zum 40. Jahrestag am morgigen Samstag kommt erstmals mit Frank-Walter Steinmeier ein Bundespräsident zu dem alljährlichen Gedenken. Auch die Teilnahme von Bayerns Ministerpräsident Söder wird dann eine Premiere sein. Darüber hinaus werden Überlebende und Opfervertreter an der Theresienwiese erwartet.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.