Vor der Sitzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, auf die Notwendigkeit eines umfassendes Konzeptes verwiesen.

Sie sei froh, dass der Ausschuss sich nicht nur auf einzelne Bereiche konzentriere, sondern das Thema mit einer Gesamtstrategie angehe, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Wichtig sei zudem, nachhaltig und ausreichend Geld für die Demokratiearbeit zur Verfügung zu stellen. Dazu werde der Ausschuss einen Vorschlag machen, der haushalterisch und rechtlich Klarheit schaffe, um so die wertvolle Arbeit vieler Organisationen abzusichern.



Der Kabinettsausschuss tagt heute zum dritten Mal. In der Sitzung sollen fast 90 Einzelmaßnahmen verabschiedet werden, darunter offenbar eine bundesweite Beratungsstelle mit Hilfehotline. Das Gremium war nach den rassistischen Morden in Hanau Anfang des Jahres ins Leben gerufen worden. Ihm gehören neben Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz unter anderen die Bundesministerinnen und -minister für Inneres, Auswärtiges, Justiz, Verteidigung, Familie und Bildung an.

