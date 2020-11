Der Kabinettsausschuss hat ein Maßnahmepaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus beschlossen.

Geplant seien Veränderungen bei Sicherheitsbehörden und im Strafrecht, sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz. Zudem sollten vorbeugende Maßnahmen verstärkt und der Ausbau von Hilfestrukturen vorangetrieben werden. Für Betroffene von Rechtsextremismus und Rassismus werde es ein Beratungszentrum. Zudem sei eine zentrale Hilfe-Hotline geplant, betonte Widmann-Mauz.



Der Kabinettsausschuss war nach den rassistischen Morden in Hanau Anfang des Jahres ins Leben gerufen worden. Ihm gehören Bundeskanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz sowie mehrere Minister und Ministerinnen an. In den Sitzungen hatte es zwischen Union und SPD zahlreiche Streitpunkte über die konkreten Instrumente im Kampf gegen den Rechtsextremismus gegeben.

