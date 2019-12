Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast hat eine bessere Ausstattung der Justiz im Kampf gegen Rechtsextremismus gefordert.

Zugleich müssten zivilgesellschaftliche Projekte und Beratungsstellen besser finanziert werden, sagte Künast im Deutschlandfunk. Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaften könnten das nicht allein schaffen.



Künast beklagte eine Verrohung des öffentlichen Diskurses. Seit der Entstehung von Pegida, AfD und einer Neuausrichtung des Rechtsextremismus habe sich der Hass vervielfacht. Als Beispiel nannte sie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Angesichts der digitalen Verbreitung von Hass in sozialen Netzwerken warb die Grünen-Politikerin für eine Regulierung des Internets.



Was in der in der analogen Welt selbstverständlich gelte, müsse auch dort gelten, meinte Künast. Es könne nicht sein, dass Netzanbieter viel Geld verdienten, aber am Ende Plattformen seien für Missbrauch, für die Organisation von Rechtsextremismus und die Beeinflussung von Wahlen.

Klage über zunehmende Anfeindungen

Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg, Hermann, beklagte eine zunehmende Anfeindung von Kommunalpolitikern. Anders als früher seien die Auseinandersetzungen schriller und anonymer geworden, sagte er der "Märkischen Allgemeinen". Zudem hätten sie sich auf das Internet und die Straße verlagert. Er erlebe häufiger Dispute, die zu irrationalen Situationen führten und in ihm Sorgen vor einer möglichen körperlichen Attacke durch sein Gegenüber aufsteigen lasse.