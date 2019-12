Die Rolle von Bundesinnenminister Seehofer hat sich nach Ansicht des Rechtsextremismus-Forschers Hajo Funke "sehr verändert".

Der antisemitische Anschlag von Halle habe den CSU-Politiker schockiert, sagte Funke dem Portal "t-online.de". In der Synagoge sei ihm bei seinem Besuch zugerufen worden: "Sie schützen uns nicht!" Das habe Seehofer gezeigt, dass er "da ran" müsse. Das sei zwar "sehr spät, aber immerhin". Für den emeritierten Professor der FU Berlin ist inzwischen "sehr klar", dass Seehofer, sowie Verfassungschutzpräsident Haldenwang und Bundeskriminalamts-Chef Münch es "ernst meinen" im Kampf gegen Rechtsextremismus.



Seehofer hatte heute seine Pläne zur Neuorganisation der Sicherheitsbehörden vorgestellt. Unter anderem sollen bei BKA und Bundesverfassungsschutz eine neue Einheiten für die Bekämpfung von Rechtsextremismus und -terrorismus eingerichtet werden. Dafür bekämen beide Ämter je 300 neue Stellen. Im Oktober hatte Seehofer den Rechtsextremismus auf eine Stufe mit dem Islamismus gestellt. "Der Rechtsextremismus ist neben dem islamistischen Terrorismus mittlerweile die größte Bedrohung in unserem Land", sagte er damals der "Welt am Sonntag".