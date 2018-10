Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Menschenrechtsaktivisten Denis Mukwege und Nadia Murad. Das hat das norwegische Nobelkomitee in Oslo mitgeteilt. Der kongolesische Arzt Mukwege und die Jesidin Murad werden damit für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten ausgezeichnet.

Mukwege gilt seit Jahren als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Vergewaltigungen. Nadia Murad war im Irak von Islamisten der Terrorgruppe IS verschleppt und vergewaltigt geworden. Seit ihrer Flucht nach Deutschland setzt sie sich für eine Strafverfolgung der Terroristen ein. Das Nobelkomitee erklärte, Murad habe ungewöhnlichen Mut bewiesen, indem sie im Namen anderer Opfer spreche.



Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember verliehen. Er ist insgesamt mit umgerechnet 870.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr wurde die Internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen ausgezeichnet.