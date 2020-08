Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat mehr Engagement der Politik zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gefordert.

Bund und Länder müssten einsehen, dass der Kampf gegen sexuelle Gewalt eine Daueraufgabe sei, sagte Rörig der Deutschen Welle. Er forderte mehr Personal für die Ermittlungen, wirkungsvollere Ermittlungsinstrumente und mehr Missbrauchsbeauftragte auf Länderebene.



Vor dem Landgericht Köln begann am Vormittag das Verfahren gegen den Hauptbeschuldigten im sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, seiner wenigen Monate alten Tochter sexuelle Gewalt angetan und Darstellungen davon an Chat-Partner weitergeleitet zu haben. Durch die Ermittlungen in dem Fall stieß die Polizei 2019 auf ein weit verzweigtes Netzwerk von pädophilen Kriminellen.