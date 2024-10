Gesundheit

Der Kampf gegen Tuberkulose zeigt Wirkung - aber es ist noch mehr Geld nötig. (Silas Stein / dpa / Silas Stein)

Demnach starben 2023 weniger Menschen an der Infektionskrankheit, deren Erreger zumeist die Lunge befallen, als im Vorjahr. Zudem sei die Zahl der Neuerkrankten nur leicht gestiegen, teilte die WHO in Genf mit. Zum Erreichen des gesteckten Ziels, die Tuberkulose-Epidemie bis 2030 weitgehend zu beenden, seien jedoch noch Anstrengungen der Weltgemeinschaft nötig.

Tuberkulose war 2023 laut WHO vermutlich wieder die häufigste Todesursache unter den Infektionskrankheiten, weil die Covid-19-Todesfälle zurückgegangen sind.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.