Waldbrände in der kanadischen Provinz Alberta (dpa / Picture Alliance / NASA)

Betroffen ist vor allem die Provinz Nova Scotia. Deren Regierungschef Houston nannte die Feuer beispiellos. Er forderte den Einsatz der Armee. Rund 16.000 Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Mehr als 200 Gebäude wurden bereits beschädigt. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht. Die Brände an der Atlantikküste Kanadas waren am Sonntag ausgebrochen. In den vergangenen Wochen hatte es im Westen des Landes mehrere größere Waldbrände gegeben.

Wie der Atmosphärenüberwachungsdienst der Europäischen Union mitteilte, war die Nordhalbkugel der Erde in diesem Frühjahr außergewöhnlich stark von Waldbränden betroffen. In mehreren Regionen wurden demnach Rekordemissionen verzeichnet. Außer in Kanada gab es unter anderem in Spanien, Russland, Kasachstan und der Mongolei Waldbrände.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.