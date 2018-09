Die EU-Staaten im UNO-Sicherheitsrat haben Russland und den Iran dazu aufgerufen, bei ihren heutigen Syrien-Gesprächen die bisher vereinbarte Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Bundeskanzlerin Merkel warnte vor einer humanitären Katastrophe.

Eine militärische Eskalation in der Region Idlib könne katastrophale humanitäre Folgen für die Zivilbevölkerung haben, heißt es in der gemeinsamen Erklärung Großbritanniens, Frankreichs, Schwedens, Polens und der Niederlande. Auch Deutschland, Belgien und Italien, unterzeichneten die Erklärung.



Bundeskanzlerin Merkel rief die Teilnehmer des Syrien-Gipfels in Teheran dazu auf, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Sie sagte im Fernsehsender RTL, es gehe darum, radikale islamistische Kräfte zu bekämpfen, aber die Zivilbevölkerung zu schützen.



Heute treffen sich die Staatschefs Russlands, der Türkei und des Iran, um über das Schicksal der Rebellenhochburg Idlib zu sprechen. Ankara will eine Großoffensive der syrischen Regierungstruppen dort verhindern, weil man eine neue Fluchtbewegung Richtung Türkei befürchtet. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Machthaber Assad.