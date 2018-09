Vor dem morgigen Idlib-Gipfel in Teheran hat Bundeskanzlerin Merkel dazu aufgerufen, eine humanitäre Katastrophe in der nordsyrischen Region zu verhindern.

Sie sagte im Fernsehsender RTL, es gehe darum, radikale islamistische Kräfte zu bekämpfen, aber die Zivilbevölkerung zu schützen. Darüber habe sie mit dem russischen Präsidenten Putin und mit dem türkischen Staatschef Erdogan gesprochen. Morgen treffen sich die Staatschefs Russlands, der Türkei und des Iran, um über das Schicksal der Rebellenhochburg Idlib zu sprechen. Ankara will eine Großoffensive der syrischen Regierungstruppen dort verhindern, weil man eine neue Fluchtbewegung Richtung Türkei befürchtet. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Machthaber Assad.



Zahlreiche Zivilisten flüchteten bereits wegen der drohenden Militäroffensive. Etwa tausend Menschen seien unterwegs in Richtung Norden, berichtet die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie wollten in die türkisch kontrollierte Region Afrin und angrenzende Gebiete der Provinz Aleppo.



Schon seit Tagen wird Idlib immer wieder aus der Luft attackiert. Auch heute soll es neue Angriffe der syrischen Armee und der russischen Luftwaffe gegeben haben. Laut Beobachtungsstelle wurde dabei ein Zivilist getötet. Die Zivilschutzorganisation Weißhelme erklärte, eines ihrer Zentren im Süden der Provinz sei zerstört worden. Sie machte die syrische Armee dafür verantwortlich.



Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das von Rebellen gehalten wird. Die Regierung hat ihre Truppen dort zusammengezogen und droht mit einer Offensive. Frankreich warnte Staatschef Assad davor, Chemiewaffen einzusetzen. Sonst werde man mit einem Militärschlag reagieren.